Droga party in casa in via La Farina. Fermati 24 giovani

E' stata la segnalazione di un vicino ad attivare l'intervento della Polizia, ieri mattina, in una casa in via La Farina, nei pressi della Stazione Centrale, dove si stava svolgendo un droga party. Le forze dell'ordine hanno fermato 23 giovani, di età compresa tra i 20 e i 36 anni, che stavano consumando diversi tipi di droghe, oltre ad alcool, il tutto con musica ad alto volume. Arrestato l'affittuario dell'alloggio, un 24enne incensurato.

I giovani fermati sono quasi tutti studenti universitari siciliani e calabresi, poi accompagnati alla Caserma Calipari. Tra casa e terrazza, sono state ritrovate 13 dosi di polvere bianca, 18 di cocaina, 4 di marijuana, poi mdma e popper.