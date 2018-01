Anche quest'anno ritorna la Befana presso l'Associazione Mari e Monti 2004 di Bordonaro situata in Via Cianciolo 26. A partire dalle ore 09.30 la befana, accompagnata dai volontari dell'Associazione Mari e Monti, distribuirà doni offerti dall'Associazione "Sicilia Vera" e dolciumi del Panificio Curro'. Il Comitato "Insieme per Bordonaro" organizzerà i tradizionali giochi nel Piazzale antistante la Parrocchia S.Maria delle Grazie per intrattenere i bambini in un clima gioioso di festa.