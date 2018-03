Borse di studio. Aperti i termini per presentare domanda

Sono aperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno scolastico 2017/2018, alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie e secondarie di primo grado), in ottemperanza alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, circolare n.2 del 26/02/2018 (borse di studio) e alla Legge 448/98, circolare n. 1 del 26/02/2018 (fornitura gratuita libri testo). La domanda di partecipazione, unitamente agli allegati richiesti, dovrà essere presentata esclusivamente negli uffici di segreteria dell’Istituto scolastico frequentato.