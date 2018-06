Bramanti firma l’appello dell’Orsa per la continuità territoriale

“Firmo con convinzione l’appello rivolto dall’Orsa e dal movimento #ilferribottenonsitocca, aggiungendo che la battaglia per la continuità territoriale deve riguardare l’intero sistema della mobilità e delle infrastrutture”. Così in un comunicato il candidato sindaco del centrodestra Dino Bramanti.

“Non è più tollerabile che per i siciliani i costi di un biglietto aereo per Milano, Roma, Torino, siano uguali ai voli per le Capitali Europee o peggio, che nei periodi festivi, quando migliaia di giovani rientrano per trascorrere alcuni giorni con le famiglie, raggiungano cifre vergognose. La Sardegna da decenni garantisce ai suoi abitanti tariffe degne di un Paese civile che considera tutti cittadini della stessa Italia”.

“I tagli operati ed i mancati interventi sul piano della mobilità hanno danneggiato pesantemente i messinesi ed anche i collegamenti con le navi veloci con Villa San Giovanni e Reggio Calabria, già molto lontani dalle reali necessità di pendolari e viaggiatori, rischiano ulteriori riduzioni. I tagli agli Intercity ed ai treni notte hanno aggravato un quadro che penalizza fortemente le famiglie che non sono in grado di sostenere costi più alti”.