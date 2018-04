Bramanti lancia il "Forum giovani" il 7 e l' 8 : dal programma ai progetti

Verso “Forum Giovani”: ecco il tavolo tecnico promosso dal candidato sindaco Dino Bramanti per “dare voce” ai giovani messinesi attraverso l’elaborazione di proposte programmatiche per la città che si tramuteranno dopo le elezioni in progetti concreti per individuare finanziamenti e risorse.

“I giovani, con la forza della loro idee, vengono al primo posto. Per questo come annunciato, a breve istituirò gruppi di lavoro per accogliere le proposte dei giovani di Messina da inserire nel mio programma elettorale. Solo così si può realizzare un reale dialogo e un loro coinvolgimento con le Istituzioni. Le proposte saranno parte integrante del programma ed in caso di elezione i gruppi di lavoro diventeranno permanenti, con sede a Palazzo Zanca, con l’obiettivo di trasformare le idee in progetti e quindi in fatti”.

Con queste parole Dino Bramanti presenta Forum Giovani, l’innovativa iniziativa che il candidato sindaco promuoverà nelle prossime settimane per “dare voce” ai giovani messinesi.

Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 aprile a partire dalle ore 10.00, tutti coloro che vorranno partecipare al Forum Giovani, potranno presentare le proprie adesioni in un gazebo posizionato a Piazza Cairoli, dove saranno presenti alcuni volontari promotori dell’iniziativa.

Saranno 4 le aree tematiche generali che animeranno il Forum Giovani:

- Ufficio attrazione fondi

- Ufficio progettazione

- Gestione generale

- Esecuzione

I giovani, che formeranno i gruppi di lavoro corrispondenti alle 4 aree tematiche, formuleranno le loro proposte durante appositi tavoli tecnici che si svolgeranno al Monte di Pietà. Dopo una serie di confronti con il candidato sindaco, le loro idee saranno inserite nel programma elettorale di Bramanti.