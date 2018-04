Uiltrasporti: Nessuna integrazione tariffaria Atm Messina - Metroferrofia

"La politica regionale ponga subito rimedio alla bocciatura dell'articolo 6 che di fatto presentava risorse già insufficienti rispetto alle proposte iniziali e alle necessità del progetto”. Secondo la Uiltrasporti “si è persa l'ennesima occasione e l'integrazione dei servizi di trasporto nell'isola senza il biglietto unico resta solo utopia e propaganda elettorale "

L'assemblea regionale siciliana boccia l’articolo 6 della Finanziaria che prevedeva progetti e risorse per l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani delle tre Città metropolitane, Palermo, Catania e Messina con Trenitalia.

"Si ferma in aula la possibilità di realizzare il biglietto unico integrato nelle realtà metropolitane della Sicilia e quindi naufraga anche l'ennesima possibilità di rilancio della Metroferrovia Giampilieri-Messina" - dichiara Michele Barresi segretario Uiltrasporti Sicilia - che avrebbe dato una svolta importante sia per il rilancio del trasporto pubblico locale sia per il servizio offerto all'utenza .

Il progetto ,che doveva avere durata 24 mesi a partire da settembre 2018 , consentiva nelle intenzioni del governo di compensare con risorse pubbliche le minori entrate delle aziende che integrando il biglietto favorivano un servizio di inter modalità e tariffe più basse all'utenza . "Ci risulta che in commissione fosse stato proposto dal Governo Regionale un finanziamento ben maggiore rispetto ai 500 mila euro a copertura di 24 mesi previsti nell'articolo 6 bocciato in aula - commenta Barresi della Uiltrasporti- ovviamente una cifra irrisoria per poter consentire la sostenibilità di un progetto di per se importante e fondamentale nell'ambito del l'attuazione del piano trasporti regionale . Di fatto viene ad essere bocciata soprattutto la Metroferrovia di Messina - continua la Uiltrasporti- che da sempre stenta a decollare e che da sola , secondo uno studio del sindacato , avrebbe richiesto per l'integrazione tariffaria tra Atm e Trenitalia un finanziamento di circa 200 mila euro l'anno . Ad oggi senza finanziamenti regionali l'unica possibilità resta l'uso dei fondi Pon - Metro in buona parte però già destinati ad altri importanti progetti di mobilità cittadina.

"È chiaro che senza risorse adeguate a sostegno del biglietto unico Metroferrovia- Atm gli oltre 110 mila cittadini messinesi della zona sud della città continueranno a preferire il mezzo privato all'uso del servizio pubblico di trasporto , e questo - conclude Barresi - rappresenta la cartina di tornasole dell'incisività della politica regionale e ci riporta alla realtà rispetto ai proclami e ai progetti futuristici che le campagne elettorali ci consegnano giornalmente" .