Nuova via don Blasco. Santoro: “Lunedì darò l’ok per l’avvio dei lavori”

Sarà l’ultimo atto da dirigente del Genio Civile e sarà uno dei più importanti. Leonardo Santoro lascerà la carica la prossima settimana e – annuncia – “lunedì darò l’ok per l’avvio dei lavori della nuova via don Blasco”.

E’ un via libera parziale, perché consentirà di iniziare i lavori solo nel tratto a sud di via Santa Cecilia, quello della piccola velocità e di via Maregrosso, escluso il curvone Gazzi. Ma l’importante è cominciare perché le altre autorizzazioni potranno essere ottenute a opere in corso.

“Per la parte del curvone Gazzi, lì dove c’è la cupola della Galleria dei Peloritani – spiega Santoro – il Comune attende il placet da parte di Rfi. Per gli altri punti, invece, c’è un’interlocuzione costante. Ma si può fare come si sta facendo per il viadotto Ritiro, dove abbiamo approvato man mano con l’avanzare dei lavori”.

Un iter ventennale, che sembrava concluso nello scorso mese di gennaio, quando il Genio Civile ha rilevato ben trenta punti ai quali adempiere (VEDI QUI). Possibile che ci si sia accorti di queste mancanze sul rush finale? “Evidentemente il mio predecessore aveva approvato il progetto in modo parziale, con un nulla osta preliminare. E’ incredibile – conclude Santoro con una stilettata – che non ci fosse alcun cenno al Demanio marittimo regionale”.

Ma quel ch’è stato è stato. Ciò che conta, adesso, è che finalmente può partire un’opera fondamentale per la città, seconda per importanza solo al porto di Tremestieri.