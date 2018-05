Taormina, cardiochirurghi in trasferta al Policlinico: salva bimba prematura

Eccellenza, cuore, passione, sinergia tra ospedali e professionisti di alto spessore. C’è un mix di ingredienti dietro l’eccezionale e delicatissimo intervento eseguito con successo dal team miltidisciplinare del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesu’” di Taormina su una bambina nata prematura presso la terapia intensiva del Policlinico di Messina. Pochi minuti dopo è possibile cogliere la felicità e la soddisfazione sia dei genitori che del personale medico ed infermieristico nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina diretto dalla professoressa Eloisa Gitto.

E’ l’epilogo di una storia di buona sanità, al culmine di giorni intensi. Tra le due equipe mediche i contatti erano iniziati la settimana scorsa, quando la bimba, 700 grammi di peso e poco più di una settimana di vita, non aveva risposto ad un ciclo di terapia medica convenzionale per la chiusura del dotto arterioso di botallo. Tale struttura anatomica generalmente presente e necessaria durante la vita fetale tende alla chiusura spontonea nei giorni successivi alla nascita. L’eccezionalità della procedura risiede oltre che nel bassissimo peso e la prematurità della bimba, nel fatto che proprio in questo caso le dimensioni del dotto arterioso di botallo erano circa il doppio della sua aorta. Ciò significava che il sangue era destinato a ricircolare nei polmoni con l’instaurarsi di un danno progressivo e irrversibile.

Nei giorni precedenti alla procedura chirurgica, la bambina è stata sottoposta a controlli ecocardiografici giornalieri da parte dei cardiologi pediatri Maria Pia Calabrò e Franco De Luca in collaborazione continua con i neonatologi Vincenzo Salvo ed Amiel Warm che proprio nell’ultimo controllo notturno hanno ravvisato la criticità clinica ingravescente. Considerato che era impossibile trasferire la bimba ed in virtù dell’emergenza del caso, si è subito attivata la complessa macchina organizzativa bilaterale con il dott Vullo, la dottoressa Reitano e il dott. La Ganga che hanno autorizzato l’arrivo dell’equipe taorminese al Policlinico di Messina. Mentre la fase autorizzativa e il coordinamento logistico operativo del trasferimento dell’equipe fortemente voluta dal dott. Rosario Cunsolo, direttore sanitario del presidio San Vincenzo di Taormina e dal direttore generale Gaetano Sirna, che hanno permesso nel giro di poche ore l’attivazione al Policlinico di Messina di un’ intera equipe: gli infermieri specializzati Stefania Meesa e Pasqualino Giusto; l’ anestesista rianimatore Simone Reali e i cardiochirurghi Davide Calvaruso e Sasha Agati. Nel nosocomio messinese è stata allestita una sala operatoria comprensiva dei più sofisticati strumenti in caso di complicanza maggiore. L’intervento è stato eseguito con successo. La bimba si trova attualmente ricoverata nella sua incubatrice e in condizioni stabili con parametri vitali ottimali. I genitori sono tornati a sorridere e a sognare un futuro per la loro bimba. Allo staff dirigenziale, medico e infermieristico del Policlinico di Messina e del S. Vincenzo di Taormina è andato il loro grazie. Un grazie infinito.

Carmelo Caspanello