Taormina. Intervento salvavita, Cardiologia centro di riferimento nazionale

TAORMINA. La cardiologia interventistica dell’ospedale S. Vincenzo di Taormina risulta essere sempre più all’avanguardia nel trattamento delle complicanze e delle malattie più gravi e complesse legate ai dispositivi cardiologici impiantabili. Nel reparto di contrada Sirina, diretto dal dottore Ludovico Vasquez, è stato trattato un paziente, trasportato con elisoccorso da un nosocomio palermitano, che necessitava di un intervento di rimozione del defibrillatore re sincronizzatore impiantabile a causa di un grave malfunzionamento. L’intervento salvavita è stato eseguito in urgenza dal dottor Giuseppe Calvagna, coadiuvato dall’ equipe medico-infermieristica presso la sala di cardiostimolazione della divisione di cardiologia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina sovrintesa dal dott. Vasquez. Durante la complicata procedura il paziente è stato sottoposto ad intervento di rimozione transvenosa e disostruzione della vena succlavia sinistra, secondo le linee guida nazionali ed internazionali. Sono stati rimossi tutti e tre i cateteri a fissazione passiva impiantati da più di quindici anni. Dopo l’espianto, avvenuto con successo, si è proceduto al reimpianto, con accesso venoso da destra, di un nuovo sistema di pacemaker defibrillatore. “Il successo di questa operazione – spiega il dottore Calvagna, cardiologo interventista tra i più stimati in campo nazionale per i suoi interventi innovativi – è il frutto di una grande esperienza nel settore della Cardiostimolazione ormai consolidata nel tempo e della presenza di una equipe medico-infermieristica affiatata”. La divisione di cardiologia del San Vincenzo è considerata un centro di riferimento nazionale per il trattamento delle complicanze dei dispositivi cardiaci impiantabili con un elevatissimo volume di interventi annui, rendendola un’eccellenza della sanità regionale. Questo favorisce concretamente una forte mobilità attiva determinando sia numeri altamente positivi nei report annuali sia, soprattutto, la consapevolezza per i pazienti di potersi affidare ad un’equipe medica specializzata che opera con elevati standard professionali.