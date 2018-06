Tanti bus navetta e tantissima gente alla Zir per andare allo stadio San Filippo per il concerto di Vasco Rossi. Un ladro ne ha approfittato per rubare l'incasso, circa 500 euro, ad un'addetta alla vendita dei biglietti Atm. La Guardia di Finanza indaga per risalire all'autore del furto.