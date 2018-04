Caffè Letterario ISS “Verona Trento”

A Messina l’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento”, nell’ambito degli incontri organizzati presso il Caffè Letterario, in collaborazione con “Edas Casa Editrice dal 1970”, il Museo Storico di Forte Cavalli, l’Associazione Paese Italia e l’Ucsi Sicilia Unione Cattolica Stampa Italiana, promuovono la presentazione del libro "La primavera dei popoli - La rivoluzione siciliana del 1848" di Roberto Sciarrone, ricercatore presso il Dipartimento di Storia Culture Religioni di Sapienza Università di Roma.

L'evento culturale patrocinato dal Club per l'UNESCO di Messina, è curato delle prof.sse Carla Salvini e Antonella Sciarrone IIS Verona Trento, si svolgerà venerdì 6 aprile 2018 a partire dalle ore 16 presso il Caffè Letterario dell’ISS “Verona Trento” di Via Ugo Bassi 73, Messina (ingresso da via G. Natoli).

Aprirà l’incontro la prof.ssa Simonetta Di Prima, Dirigente scolastico IIS “Verona Trento”, seguirà la presentazione del volume La primavera dei popoli - La rivoluzione siciliana del 1848 (Edas, Messina, 2016) a cura del prof. Vincenzo Caruso, Direttore del Museo Storico di Forte Cavalli.

Il dibattito vedrà l'intervento dell'autore e la partecipazione del prof. Giuseppe Motta - Sapienza Università di Roma, della prof.ssa Beatrice Romiti – Sapienza Università di Roma, della dott.ssa Mimma Cucinotta – Associazione Paese Italia, del dott. Domenico Interdonato Ucsi Sicilia - prof.ssa Santa Schepis Club per l'UNESCO di Messina, della dott.ssa Domenica Vicidomini – “Edas Casa Editrice dal 1970” e delle prof.sse Maria Luisa Ascari e Daniela Irrera - IIS Verona Trento.