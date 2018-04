"Caio Duilio" e Cedav insieme per la difesa dei diritti

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’Esercizio dell’Arte di Strada, proposto dalle consigliere comunali Cecilia Caccamo (CMdB) ed Antonella Russo (PD), insieme ai Giovani Democratici, e sottoscritto da venti consiglieri comunali prima di essere depositato nel dicembre del 2016.

“Innanzitutto ci preme ringraziare i colleghi consiglieri – dichiarano le Consigliere - che hanno deciso di sostenere la delibera e dotare la città di uno strumento che nelle nostre intenzioni vuole essere mezzo di promozione dell’arte di strada sul nostro territorio e di attrazione di artisti non locali. Il regolamento consente l’esercizio dell’arte di strada sul territorio comunale senza oner​i economic​i. Ogni artista potrà prenotare l’occupazione della postazione nella quale esibirsi presso lo Sportello dell’Arte di Strada, che sarà presto disponibile sul sito del Comune di Messina. L’artista avrà, inoltre, l’opportunità di chiedere l’iscrizione ​ ​all’Albo Comunale degli Artisti di Strada: uno strumento, consultabile anche online, finalizzato alla pubblicizzazione dell’arte di strada, che consentirà a qualunque cittadino di sapere quali artisti circuitano sul nostro territorio, conoscere quali siano le loro competenze ed avere accesso ai loro contatti. Ci auguriamo che presto, a partire dal centro storico fino alle periferie, le strade delle nostre città si arricchiscano della presenza gioiosa degli artisti, acrobati, musicisti, giocolieri, musicisti, pittori, fachiri, ​statue viventi, madonnari, e tanti altri ancora tra performer​s​ e creativi, riconoscendo nella diffusione dell’Arte di Strada l’opportunità per la collettività di innalzare la conoscenza e la coscienza tramite la sensibilizzazione alla bellezza. In attesa che gli uffici individuino le postazioni sul territorio e predispongano gli atti necessari per l’attuazione del regolamento, chiediamo all’Amministrazione Comunale di mantenere l’ordinanza sindacale che consente l’esercizio libero dell’arte di strada”.