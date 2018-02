Un CUS Unime super sconfigge a domicilio la capolista Tirrenia Calcio

Prestazione superlativa per il CUS Unime che, a domicilio, frena l’impressionante ruolino di marcia della capolista Tirrenia Calcio e le infligge la prima sconfitta stagionale nel torneo di serie D. A Venetico va in scena una partita bella e combattuta, nonostante le condizioni meteo avverse che ne ritardano di 30 minuti il fischio d’inizio. Il 2-1 finale con il quale le ragazze allenate da Mister Impoco sconfiggono le padrone di casa è figlio di una prova più che perfetta delle universitarie che, avanti per 2.0, sanno anche soffrire ed in maniera ordinata riescono a gestire il ritorno delle ragazze di casa.

Partita giocata a viso aperto ed interpretata nella maniera migliore da parte di entrambe le squadre. La mette subito in discesa, però, il CUS Unime, in rete già al sesto minuto con la classe ’98 Martina Donato. Reagisce immediatamente il Tirrenia che mette a dura prova la retroguardia cussina, salvata più volta da un’ottima organizzazione difensiva e da alcuni interventi provvidenziali dell’estremo difensore Giusy Merlino che, almeno in tre occasioni, salva il vantaggio gialloblu. Stesso copione nella ripresa: entrambe le squadre producono delle belle azioni ma, come nel primo tempo, va subito in rete il CUS. Azioni intensa e ben manovrata dalle ospiti che, dopo vari scambi, riescono ad arrivare sino all’area di rigore avversaria ed un bell’assist di Leardo mette in condizioni il pivot La Rocca di insaccare con molta precisione anticipando sul tempo il numero 1 di casa. 2-0 che, però, resti pochissimo: neanche il tempo di esultare e le padrone di casa accorciano con Arcoraci che riesce a capitalizzare una palla innocua con un bel colpo di tacco che spiazza Merlino. La partita si fa sempre più intensa ma al triplice fischio resiste il 2-1 in favore delle ospiti che, cosi, riescono ad infliggere la prima battuta d’arresto alla capolista.

Tanta la soddisfazione da parte di Mister Impoco: “Sono molto soddisfatta della prestazione delle ragazze. Abbiamo giocato da squadra. Cerco sempre di far capire alle mie ragazze che lo spogliatoio è fondamentale ed adesso anche loro ne sono consapevoli”.

“Abbiamo giocato con grinta e voglia di vincere - queste le parole del portiere cussino Merlino - Abbiamo messo in campo tantissima determinazione e sino all’ultimo minuto non abbiamo mollato, lottando su ogni pallone. Alla fine abbiamo ottenuto una vittoria molto importante che arriva grazie ad una bellissima prestazione di tutto il gruppo, vissuta con tanto coinvolgimento anche da chi era in panchina. Questa è la squadra che riconosco!”.