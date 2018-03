La Pgs Luce batte Villasmundo e spera nella salvezza diretta

Nonostante le pesanti assenze la terzultima giornata del campionato di calcio a 5, serie C1, sorride alla Pgs Luce che batte Villasmundo e resta a +4 dalla zona playout. Il campionato riprenderà, dopo la pausa per le festività pasquali, sabato 7 aprile e ogni match, per i peloritani, è una sfida playout da non sbagliare.

Il primo tempo a tinte bianco-azzurre, con i ragazzi della Pgs che creano parecchie azioni di rete, sempre ben neutralizzate dal buon portiere ospite. Al 9’ passano in vantaggio grazie al tap-in vincente di Pannuccio, che su assist di un incontenibile Costa, conclude nel migliore dei modi una bellissima azione corale iniziata da Zingale. Il Villasmundo subisce le azioni avversarie e si fa vedere dalle parti di Roccamo solo al 10’, senza però inquadrare la porta. Al 16’ è ancora la compagine peloritana ad andare a segno grazie a Zingale che sigla il raddoppio direttamente da calcio di punizione. Bucca e compagni sono padroni del campo e dettano i ritmi di gioco, rischiando soltanto al 26’, quando gli ospiti vanno vicini al gol, con la sfera che si stampa sul palo. Al 28’ sono ancora i messinesi ad andare in rete, grazie a Raffa, che recupera palla al limite dell’area avversaria e firma il 3-0 con un destro imparabile.

Nel secondo tempo i ragazzi di mister Fazio fanno il gravissimo errore di considerare già chiusa la pratica, calando molto di concentrazione e complici i vari acciacchi fisici lasciano ampi spazi ai velocisti del Villasmundo che di certo, seppur retrocessi, stanno onorando il campionato fino alla fine, complimenti! Al 31’ e al 41’ si portano sul 3-2 grazie alla doppietta di Cairone che beffa entrambe le volte Roccamo, alla sua terza partita consecutiva, con due lob dolcissimi. La Pgs, capito l’avvertimento, torna a spingere sull’acceleratore. Crea occasioni su occasioni e non rischia più nulla, ma il punteggio non cambia, si resta fermi sul 3 a 2 con un brivido finale quando il Villasmundo va vicinissimo al pari colpendo un legno interno su un gran calcio da fuori