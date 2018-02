La Pgs Luce fa suo il derby peloritano contro la Peloritana

La Pgs Luce fa suo il derby cittadino contro la Peloritana. Una gara dove mister Fazio ha fatto i conti con le assenze di Costa e Smedile, conquistando i primi tre punti del girone di ritorno. Sabato match interno contro il Mortellito, in netta ripresa e reduce da un’importantissima vittoria contro il Kamarina.

La gara inizia subito in discesa per la Pgs che, dopo appena un minuto, Abate su assist di Granata sigla il vantaggio con un destro a fil di palo. I due si intendono molto bene davanti e all’8 Granata serve ancora Abate che firma la sua doppietta personale. La Pgs è assoluta padrona del campo, non concede nulla agli avversari e crea azioni da rete. D’Arrigo è super su Pannuccio ma nulla può al 19’ quando Lauro, su assist di Pannuccio, firma con una sassata dalla distanza il primo gol stagionale, che vale il 3-0. La Peloritana prova quindi la carta del portiere di movimento e si rende pericolosa per la prima volta con Parisi, che colpisce il palo, e al 26’ accorcia le distanze con Morabito abile sul secondo palo a sfruttare un’indecisione avversaria. I padroni di casa continuano con il portiere di movimento ma Fiumara, attentissimo, ne approfitta per segnare il 4-1 direttamente dalla sua area. Un piccolo cenno va al nostro portiere che arriva addirittura a quota 5 reti stagionali, segno che abbiamo in casa un portiere non solo decisivo tra i pali. Senza dubbio tra i migliori della categoria se non il migliore.

Nel secondo tempo ti aspetti una scossa da parte della Peloritana ed invece è sempre la compagine di mister Fazio in attacco. Prima ci prova Branca poi Abate, scatenato, timbra nuovamente il cartellino con una azione personale fantastica portando il risultato sul 5 a 1. Due minuti dopo Colavita sempre su quinto di movimento sigla il secondo gol per i padroni ma è una fiammata molto breve. Zingale, Pannuccio, Branca e Gagliani (all’esordio) fissano il punteggio sul 9 a 2. Da segnalare anche l’esordio del portiere Roccamo.

Grazie a questa vittoria la formazione biancoblu adesso si trova a +3 dalla zona play out e ad un solo punto dalla zona playoff. Sabato, presso la palestra di Montepiselli,match interno contro il Mortellito, in netta ripresa e reduce da un’importantissima vittoria contro il Kamarina.