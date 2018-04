Sconfitta per la Pgs Luce. A rischio la salvezza matematica

Fine settimana amaro per la Pgs Luce. La formazione di calcio a 5, impegnata in serie C1, è stata bloccata al Belpasso dalla Madonnina, quando mancano due giornate al termine del campionato.

Primo tempo caratterizzato dal caldo e dal forte sole ma le due compagini non sembravano condizionate dalle temperature elevate e tengono i ritmi elevati. Prima azione della gara a firma di Licciardello che chiama in causa Fiumara. Ancora padroni di casa avanti con Campisi che scheggia l'incrocio dei pali della porta biancoblu. La Pgs Luce si vede sul finale con Zingale che, su tiro libero, si fa ipnotizzare dal numero uno locale.



Seconda frazione di gara che si apre come la prima anche se, questa volta, i locali si portano avanti con Licciardello che con un tiro ben piazzato batte il portiere ospite. Zingale e Abate ci provano ma a quanto pare la porta di casa per gli ospiti sembra stregata grazie anche all’ottima prova dell’estremo difensore Rapisarda. A dieci minuti dalla fine locali di nuovo in rete con Campisi che, poco dopo, replica su azione fotocopia alla precedente. Sul finale altro tiro libero per i peloritani e, anche questa volta, Zingale si fa ipnotizzare da Rapisarda.



Sabato si torna in campo. Di fronte alla Pgs Luce ci sarà il Mascalucia. In casa peloritana si spera che possano arrivare punti preziosi che servono per evitare gli indesiderati playout.