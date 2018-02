Campionato MSP. I verdetti della 12esima giornata

Entra nel vivo il campionato provinciale MSP di calcio a 11 organizzato da Alessandro Cacciotto con la 12esima giornata che ha registrato la netta vittoria della capolista Atletico Cameris per 6 a 0 a discapito del Trinacria Calcio mentre la Planet Win piega con un 3 a 0 il San Paolo.

Derby tirrenico tra Terzo Tempo e Olivarella Calcio con gli ospiti di mister Orlando che espugnano il Ciantro e conquistano 3 punti preziosi. Scoppiettante invece il pareggio 3 a 3 tra il Cus Unime e la Kingdom; gara bella, entusiasmante, dove le due squadre hanno preferito giocare a viso scoperto.

Cresce la Euromatic di Peppe Alessi che però cade al Bonanno contro la Peloro Annunziata per 3 a 1 mentre gli Antenati Pub cadono a Santa Margherita contro la Villari Cardile dei fratelli Puglia.

Da sottolineare che in settimana il responsabile del calcio a 11, Alessandro Cacciotto è stato nominato dal Presidente MSP Cosenza, Silvana Armentano, Giudice Sportivo di Secondo Grado della Regione Calabria.

Lo stesso Cacciotto inoltre, è impegnato in questi giorni nella prestigiosa organizzazione della Coppa di Lega MSP Mino Licordari ed è già proiettato al Trofeo dello Stretto, curando personalmente anche la location per gli amici di Cosenza che affronteranno a Giugno la vincente del campionato e la vincente dei play off.