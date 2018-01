Campionato MSP. I verdetti della decima giornata

Vittorie per Atletico Cameris, Planet, Terzo Tempo, Olivarella e Sana Paolo. unico pareggio di giornata è quello tra CUS Unime e Peloro Annunziata. Sono questi i verdetti della decima giornata del campionato di calcio amatoriale targato MSP.



L’Atletico Cameris ricomincia a macinare punti, dopo il pareggio della scorsa settimana e vince col minimo scarto contro un buonissimo Antenati Pub. E’ stata una gara in “famiglia” visto che da una parte c’era Interisano Gianfranco (responsabile Atletico Cameris) e dall’altra Interisano Roberto (responsabile Antenati Pub). La partita, giocata sulla correttezza, è terminata 1 a 0 a favore degli atletisti grazie ad un rocambolesco goal di Emanuele Billè.



Punti pesanti ottenuti anche dalla Planet Win 365 di Mister Giacobbe, vittoriosa 3 a 1 sulla Villari Cardile grazie ad un generoso Natale Scarantino che segna un'altra rete e sale a quota 9 nella classifica marcatori.A segno anche Godfrey e Cannistrà per i planetisti. Goal di D’Angelo per la Villari Cardile di Giannetto e compagni.



Vittoria in trasferta anche per l’Olivarella di Mister Orlando. I tirrenici stendono la Trinacria del capitano Ficarra Giuseppe con un 2 a 0. A segno Calderone e Pagano.



Scoppiettante pareggio (unico di giornata) tra il Cus Unime e la Peloro Annunziata. I ragazzi di Mister Sanfilippo impattano su 2 a 2 con la Peloro di Tomasello e compagni. In crescita comunque i “leoni d’Africa” del Cus Unime grazie anche ad una condizione fisica eccellente.



Il Terzo Tempo vince una gara ostica tra le mura amiche con la Kingdom del duo Aliotta – Mancuso. Gara spigolosa che si decide grazie alla rete di Di Blasi Giovanni. I ragazzi di Cicciari salgono in classifica e scavalcano il Cus Unime.



Nel posticipo del lunedì invece, il San Paolo caro a Mister Cento travolge una rimaneggiata Euromatic. 11 – 3 il risultato finale di una gara senza storia che ha favorito i giallo blu grazie alle reti di: Bonamonte (3), Alessandra (2), Panarello (2), Santapaola, Cento, Longone e Bertuccio. Per gli ospiti tripletta di Micali.



Nel prossimo turno interessante gara tra Atletico Cameris e Kingdom.