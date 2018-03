Conclusa la prima tappa della Coppa di Lega MSP "Mino Licoradari"

La prima fase della Coppa di Lega MSP, dedicata al giornalista e volto storico messinese Mino Licordari, svoltasi presso lo storico impianto "Giovani Celesete", è giunta a conclusione. Soddisfatto Alessandro Cacciotto, promotore e organizzatore dell'evento.

Dodici il numero totale delle fomrazioni che hanno preso parte alla kemesse sportiva: Euromatic, Kingdom, San Paolo, Atletico Cameris, Olivarella, Trinacria, Terzo Tempo, Cus Unime, Villari Cardile, Peloro Annunziata, Planet Win 365, Antenati Pub.

A passare il turno, valido per le femifinali, sono state la Planet Win 365, San Paolo, Atletico Cameris e Terzo Tempo. In campo non solo si sono vissute emozioni, ma anche sentimenti, passione ed agonismo. Sotto un sole primaverile, nove le ore di calcio che si sono giocate,

Emozionante l'apertura della manifestazione con la presenza di Maurizio Licordari, Achille Longo (Dirigente ACR Messina), Angelo Minissale (Presidente MSP Italia - Messina).

Soddisfatto Alessandro Cacciotto per una giornata intensa, sperimentale, appassionante: " Non era facile, ha dichiarato il responsabile della manifestazione, fare ruotare 12 squadre e ben 240 atleti circa in 9 ore. Ringrazio l'ACR Messina con in testa il presidente Sciotto, le squadre, i loro dirigenti, gli arbitri, con in testa Sergio Bosio (responsabile arbitri CSEN), i tifosi. Ad aprile le semifinali ed a maggio la finalissima al Franco Scoglio dove sarà organizzata una cornice speciale per l'evento. Insomma, ha concluso Cacciotto, il calcio, soprattutto amatoriale, è agonismo ma anche forti emozioni e sentimenti".



Lo Stadio Giovanni Celeste è stato scelto come teatro dell'evento poichè rapparesenta il tempio della storia del calcio di Messina, dove si sono vissute sfide epocali in cui l'indimenticabile Mino Licordari è stato certamente protagonista.