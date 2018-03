Arriva l'Ercolanese, il Messina deve tornare alla vittoria

Due punti nelle ultime tre trasferte consecutive. Il Messina ha detto così addio alle speranze play off, il cui ultimo posto è occupato proprio dall'Ercolanese, l'avversario di turno, ora avanti di ben 15 punti, anche se con una partita in più. Vincendo sia lo scontro diretto sia il recupero interno col Palazzolo, il Messina arriverebbe a 9 punti a 5 giornate dalla fine, ormai troppi.

L'obiettivo, adesso, può essere quello di ottenere un più onorevole sesto posto, al momento distante sei punti. Per farlo, bisogna battere l'Ercolanese e non sarà facile.

Sono 20 i convocati del Messina per il match interno con l’Ercolanese (giovedì 29 marzo, ore 15). Assente per squalifica il portiere Prisco, in porta tornerà Rinaldi.

Portieri: Di Marzo (classe 2001), Rinaldi (’98).

Difensori: Barbera (2001), Bruno (‘90), Bucca (’98), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Inzoudine (’96), Manetta (’91).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Bossa (’98), Iudicelli (’99), Lavrendi (’86), Lia (’97), Migliorini (’88).

Attaccanti: Carini (’99), Mascari (’99), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Stranges (’99).