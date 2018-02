Il Real San Filippo sempre più realtà affermata della III Categoria

"Quella del Real San Filippo è una realtà giovane che, in Terza Categoria, giornata dopo giornata si sta sempre più affermando e che vuol essere un modello per le altre compagini calcistiche. Un gruppo di uomini, prima che calciatori che, a metà campionato, si trova a lottare per i playoff, consapevole che non sarà impresa facile visto le difficoltà che sia campionato e categoria presentano".

Alle parole del Direttore Sportivo Gianluca Metallo, figlio del difensore giallorosso Metallo, fanno seguito quelle del tecnico giallorosso Roberto Bagnato che, presentando la gara di domani afferma: "Quella di domani contro il Pagliara, in programma alle ore 15.00 presso lo stadio Gescal, non sarà una gara facile".

Gli ospiti infatti, concedono poco ed inoltre provengono da sette pareggi. Ancora dubbi su coloro che prenderanno parte al match. Lo stesso mister inoltre, invita alla prudenza poichè afferma "è ancora presto per parlare dell'obiettivo da raggiungere. Si gioca divertendosi e ogni gara, com'è risaputo, è una storia a sè".

Intanto per ampliare la rosa, la stessa dirigenza peloritana sta organizzando degli stage al fine di migliorare quei reparti dove vi sono carenze. Questi sono riservati a coloro che appartegono alla classe compresa fra il '97 e il 2000. Coloro che volessero avere maggiori informazioni possono contattare la dirigenza al numero 333 7372806.