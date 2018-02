Il Camaro fa la voce grossa. S.Agata battuto con le reti di Mondello e Rossano

Il Camaro si prende la scena del 20° turno di Eccellenza con una prestazione di alto livello contro il quotato Città di S.Agata. Cappello e compagni trovano le seconda vittoria consecutiva e il quarto risultato utile che consente di riagganciare il 5 posto. Padroni di casa a tratti entusiasmanti nella sfida ai biancoazzuri di mister Bellinvia, provati dall'impegno di Coppa di Mercoledì contro il Licata.

La gara si apre con episodio dubbio in area di rigore locale. Isgrò dalla destra riesce a servire Mincica, l'attaccante finisce giù dopo un contrasto della difesa neroverde. Episodio dubbio. Moretti lascia proseguire. 6' minuti più tardi Falcone crossa dalla destra per Portovenero, l'ex Trapani sfiora il pallone che arriva a Mondello sul secondo palo, la conclusione mancina del difensore finisce alta.

Sul binario mancino il Camaro sfonda con facilità nella prima parte di gara e al 7' è Portovenero a guadagnarsi il tiro dal dischetto. Tante proteste da una parte e dall'altra e nella mischia Cappello e Privitera vengono ammoniti. Dopo ben 4 minuti Ancione si presenta dal dischetto ma il suo destro si infrange sulla traversa.

Il Camaro sembra aver trovato il mandalo della matassa e grazie al gioco sulle fasce crea parecchi pericoli in zona Inferrera. Il vantaggio viene sfiorato al 16', quando Ancione batte veloce un calcio di punizione per servire sulla destra la corrente Capello, il pallone del capitano viene deviato di testa da Assenzio che involontariamente chiude lo scambio, destro a botta del terzino destro e pallone sul palo.

Il Sant'Agata tende ad innervosire la gara con l'ausilio di una condizione arbitrale non sempre all'altezza. Al 19' Previtera stende Cappello a centrocampo. Meritava il secondo giallo. Trattamento leggero 3' minuti dopo stavolta in favore del Camaro. Pettinato entra male su Cicirello nei pressi dell'area di rigore, nessuna sanzione per il difensore neroverde. Intervento da arancione.

Quattro minuti dopo la mezz'ora Cappello lancia meravigliosamente per Paludetti che di prima intenzione prova a saltare l'uscita di Inferrera con il destro, l'estremo difensore la prende nettamente con la mano e Moretti non può far altro che espellerlo. Al 34' ospiti in 10. Entra il secondo portiere Scurria per Cicirello. Sulla susseguente punizione arriva il vantaggio del Camaro, grazie ad una conclusione bassa di Mondello che sorprende il neoentrato trovando l'angolino basso. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo ma proprio al triplice fischio Portovenero mette male il piede e sarà costretto ad abbandonare la gara.

Nella seconda parte dell'incontro è Bonamonte a subentrargli, mentre Bellinvia fa a meno di Zingales che lascia il posto a Franchina.

Bastano 30 secondi al Camaro per rendersi pericoloso, quando Assenzio viene atterrato dal portiere Scurria a pochi metri dall'area di rigore. Solo giallo per il 12 del Sant'Agata. Da palla inattiva destro a fil di palo di Paludetti.

Il Camaro ha le redini dell'incontro e al 50' raddoppia. Ancione inventa un pallone delizioso per Rossano che taglia sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Scurria lo batte sul palo lontano. Gol dell'ex per il classe 99', in forza al Città di Sant'Agata fino al Dicembre scorso.

Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa cercano il colpo del K.O. Cappello è un rullo compressore sulla destra e servito da Falcone guadagna il fondo grazie alla triangolazione con Rossano, Russo mette in angolo.

Il Joga Bonito neroverde si ripete al 53' con Rossano che delizia con l'esterno per Bonamonte, bravo a scaricare per Ancione che dalla distanza impegna Scurria in corner.

Russo rischia grosso al 58', ma Moretti lo grazia sul fallo a braccio largo nei confronti di Falcone.

Il Città di Sant'Agata ha l'occasione di rientrare in partita 3 minuti più tardi ma è monumentale Mannino su Mincica, servito da Lupo a seguito di una svirgolata del difensore Sciotto.

Al 77' sono nuovamente i neroverdi a tentare l'affondo. Il neo-entrato Campo scucchiaia bene per Assenzio abile ad assistere l'inserimento senza palla di Falcone ma il classe 98' non trova il 3-0.

Dopo 4' minuti di recupero fischia tre volte Moretti: seconda vittima illustre del Camaro nel girone di ritorno, dopo il 3-0 al Biancavilla, costa caro il catino del Marullo (oggi a porte chiuse) al Città di Sant'Agata che si allontana dalla vetta, ora a 9 punti.

Camaro - Città di Sant'Agata: 2-0

Marcatori: 38' Mondello(C),5'st Rossano(C)

Camaro: Mannino, Cappello, Mondello, Sciotto, Pettinato, Falcone, Portovenero (1' st Bonamonte, 47' st Munafò), Assenzio, Paludetti (27' st Campo), Ancione, Rossano (23' st D'Amico). A disposizione: Sanneh, Pantano, Buda. Allenatore: Ferrara.

Città di Sant'Agata: Inferrera, Russo, Bontempo, Privitera, Scaffidi (37' st Tricamo), Zingales (1' st Franchina), Lupo, Segreto (28' st Pino), Cicirello (36' pt Scurria), Mincica, Isgrò (17' st Matera). A disposizione: Andriolo, Fogliani. Allenatore: Bellinvia

Arbitro: Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto. Assistenti: Manfredi Scribani e Francesco Bentivegna di Agrigento

Ammoniti: Cappello(C), Privitera (S), Isgrò (S), Rossano (C), Russo (S), Scaffidi (S). Espulso: Inferrera (S)