Gli Esordienti del Camaro vincono la "Reggio Cup"

Dopo tre giorni di gare intense e di belle vittorie, la formazione Esordienti del Camaro si è aggiudicata la prima edizione della "Reggio Cup".Un successo, quello ottenuo lo scorso fine settimana, che arricchisce ulteriormente una stagione già densa di soddisfazioni per i giovani neroverdi, guidati dai tecnici Giovanni Giorgianni e Andrea Cassisi e coordinati dal dirigente Antonio Grasso.

8-2 il punteggio con cui i giovani neroverde hanno battuto in finale l'Olimpia Soccer. ecisive, nell'atto conclusivo della manifestazione, le triplette di Aloisi e Di Natale oltre ai sigilli di Rizzo e Abate. Sempre Aloisi, soltanto un paio d'ore prima, aveva regalato l'accesso in finale al Camaro grazie al gol decisivo con cui ha firmato l'1-0 contro la Jonia Calcio Riposto in semifinale.

Per loro si tratta del terzo trofeo sagiobale visto che hanno già messo in bacheca il Memorial "Dari Tracuzzi" e l'"Abruzzo Cup" conquistati nei mesi scorsi.