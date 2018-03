Giovedì il Messina tornerà in campo. Arriva l'Ercolanese

Messina in campo al “Celeste” a meno di 24 ore dalla sfida di Barcellona Pozzo di Gotto: allenamento defaticante per i titolari, lavoro a buon ritmo per il resto del gruppo. Il match con l’Ercolanese (giovedì 29 marzo, ore 15) è già alle porte.

Ancora ai box gli infortunati Misale, Bettini, Cocuzza, mentre nel pomeriggio saranno valutate più approfonditamente le condizioni di Federico Meo, uscito anzitempo dalla gara del “D’Alcontres-Barone”. Con Prisco squalificato e il giovane portiere del 2000 in forte dubbio, è stato preallertato per la panchina il portiere della formazione juniores Carmelo Di Marzo (classe 2001). Rinaldi dovrebbe tornare titolare tra i pali a distanza di quasi quattro mesi dall’ultima apparizione, la vittoriosa gara interna con l’Isola Capo Rizzuto.