Il Messina va ad Acireale. Chance per un nuovo sorpasso

Sono 20 i convocati del tecnico Giacomo Modica per il match esterno con l’Acireale (mercoledì 14 febbraio, ore 14.30). Assente per squalifica il difensore Yvan Inzoudine. Prima convocazione per il nuovo acquisto Santino Misale.

Portieri: Meo (classe 2000), Prisco (’97), Rinaldi (’98).

Difensori: Barbera (2001), Bruno (‘90), Bucca (’98), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Manetta (’91), Misale (’95).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Bossa (‘98), Iudicelli (’99), Lavrendi (’86), Lia (’97).

Attaccanti: Cocuzza (’87), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Stranges (’99), Yeboah (’95).

Vincendo, il Messina ha l'occasione di fare un grande balzo in avanti fino al sesto posto e di portarsi a cinque punti dalla zona play off, visto che domenica l'Ercolanese ha perso.