Messina, altra prova di forza casalinga. 3-1 al Palazzolo. FOTO

Nona vittoria negli ultimi dieci incontri casalinghi, ottavo posto solitario e sesto ora distante solo tre punti. Il Messina batte il Palazzolo nel recupero e risale finalmente la classifica, con l'obiettivo di conquistare nelle ultime partite della stagione un onorevole piazzamento finale.

In apertura ospiti vicini al gol: bravo Rinaldi a opporsi a Furnò. Poi Messina subito in vantaggio: solito assist di Rosafio, Mascari realizza. Il pari del Palazzolo è immediato: difesa impreparata, Grasso batte Rinaldi. Il portiere è invece bravo poco dopo su Porto. E di nuovo Messina in vantaggio: altra invenzione di Rosafio, che rientra da destra verso sinistra e batte Ferla con un tiro a giro. Sul finale di frazione, ancora Rinaldi salva il risultato.

Nella ripresa, Messina più volte vicino al 3-1, prima con Lavrendi, poi con Cozzolino, ma il gol della sicurezza arriva solo all'81', grazie ad un pallonetto di Ragosta, che chiude i conti.

MESSINA - PALAZZOLO 3-1

MESSINA: Rinaldi, Lia, Bruno, Cassaro, Inzoudine (65' Manetta), Iudicelli (55' Cozzolino), Migliorini, Lavrendi, Rosafio (80' Bossa), Mascari (60' Stranges), Ragosta.

PALAZZOLO: Ferla, Boncaldo (80' Riela), Ricca, Gorzelewsky, Fichera, Doda, Grasso (70' Dezai), Carpinteri (58' Pelosi), Filicetti, Porto (75' Butera), Furnò (65' Piemonte).

ARBITRO: Antonio Acampora di Napoli. ASSISTENTI: Daniele Lambiase e Santo Spina di Palermo

RETI: 14' Mascari, 17' Grasso, 35' Rosafio, 81' Ragosta

LA CLASSIFICA: Vibonese, Nocerina e Troina 61, Igea Virtus 54, Ercolanese 51, Acireale 45, Gela 43, Messina 42, Gelbison e Sancataldese 39, Portici e Cittanovese 37, Palmese 30, Ebolitana 28, Roccella 27, Palazzolo 25, Paceco 19, Isola Capo Rizzuto 12.