Messina - Gelbison sarà giornata giallorossa. Biglietti in curva a 7 euro

È scattata ufficialmente nel pomeriggio di oggi la prevendita dei biglietti relativi alla sfida interna con la Gelbison. I tagliandi potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita autorizzati:

Bar delle Rose | Via Giuseppe Garibaldi (piazza Castronovo), n. 455

Bar Maracanà | Viale San Martino (Provinciale), 403

Ricevitoria Bossa | Via Tommaso Cannizzaro, 132

Ricevitoria Catrass (Caminiti) | Via 27 luglio, 25

Bar dello Sport | Via Santa Cecilia, 84.

I tagliandi per la Curva Sud saranno disponibili anche presso le sedi dei club organizzati. Questi i prezzi relativi ai singoli tagliandi (non sono previsti costi aggiuntivi di prevendita):

Curva Sud: € 7

Tribuna A: € 14

Settore ospiti: € 10

L’Acr Messina ha indetto per l’occasione la “giornata giallorossa”. Non saranno pertanto validi per l’ingresso all’impianto gli abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso. Avranno invece accesso gratuito allo stadio tutti i bambini di età inferiore a 6 anni.

La società si riserva di verificare le condizioni speciali all’ingresso previa esibizione di un documento di riconoscimento valido