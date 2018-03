Il Messina ha ripreso gli allenamenti in vista del derby con l'Igea

Lavoro atletico e lunghi esercizi di rafforzamento per il Messina alla ripresa degli allenamenti: dopo la prolungata sosta delle ultime settimane, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia in vista dell’impegno esterno con l’Igea Virtus (domenica 25 marzo, ore 15).

Agli ordini del tecnico Modica l’organico al completo grazie ai recuperi di Mascari e Carini; unico giocatore ancora ai box il centrocampista Domenico Bettini. Nella seduta pomeridiana del “Celeste” anche gli oramai classici “gradoni”: nessuno sconto nella preparazione per un finale di campionato da onorare fino in fondo. Mercoledì doppia seduta ancora nell’impianto di via Oreto.

Contro i giallorossi barcellonesi tornerà a disposizione il difensore francese Yvan Inzoudine, che ha scontato con la Vibonese l’ultima delle cinque giornate di squalifica rimediate dopo i fatti di Gela. Sarà invece assente, com’è noto, il centrocampista Fabio Bossa, espulso nella gara con i calabresi.

L’Igea Virtus ha indetto in occasione del match con i biancoscudati la “giornata giallorossa”.