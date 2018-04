Il Messina non sa vincere in trasferta. Solo pari a Eboli

Se ancora c'era un minimo di speranza play off, ora è andata perduta. E lo sarebbe stato anche con la vittoria, perché l'Ercolanese ha violato il campo dell'Igea Virtus e si è messa al sicuro da eventuali attacchi. Per il Messina non resta che puntare a un inutile sesto posto, ancora distante tre punti dopo il pari odierno a Eboli.

Primo tempo senza sussulti, solo nel finale il colpo di testa di Ragosta, su cross di Lia, finisce di poco oltre la traversa. Copione simile nella ripresa, con le due squadre che non si rendono mai realmente pericolose in area avversaria. Lo 0-0 finale è il risultato scontato di una partita che ha vissuto poche emozioni.

EBOLITANA - MESSINA 0-0

EBOLITANA: Lombardo, Padovano, De Angelis, Pecora, Russo, Nigro, Federico, Coulibaly, Scalzone, Mounard, Della Corte.

MESSINA: Rinaldi, Lia, Inzoudine, Bossa, Manetta, Bruno, Rosafio, Cozzolino, Mascari, Lavrendi, Ragosta.

ARBITRO: D'Ancora di Roma. ASSISTENTI: Calvarese e D'Onofrio di Termoli