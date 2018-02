Il Messina passeggia sulla Gelbison. Gara mai in discussione: 5-0

Una gara mai in discussione, un dominio dal primo all'ultimo minuto, segno di una diversa caratura tra le due squadre. Il sorpasso in classifica è avvenuto solo ora, a causa di un avvio di stagione sciagurato, ma il Messina è fatto davvero di un'altra pasta rispetto agli avversari.

Neanche il tempo di iniziare e Yeboah si divora la rete del vantaggio. I campani si vedono solo nella prima mezz'ora, con Meo costretto a intervenire due volte, prima tra i pali e poi in uscita. La partita dei campani finisce qua. Al 34' Yeboah colpisce l'incrocio dei pali ed è il preludio all'assalto decisivo. Al 37' assist di Ragosta per Rosafio, che penetra in area e batte il portiere in uscita. Passano tre minuti e stavolta Rosafio fa da assist man per Yeboah, che dribbla anche il portiere. Allo scadere del tempo è di nuovo Rosafio a mettere a sedere l'estremo difensore e siglare il 3-0.

Partita in cassaforte, se ancora ce ne fosse bisogno, dopo appena 7 minuti dall'inizio della ripresa. Il trio offensivo del Messina è micidiale: stavolta la combinazione è tra Ragosta e Yeboah, che si trova di nuovo la porta sguarnita e mette in rete. Girandola dei cambi ed in gresso per i neo acquisti Stranges e Iudicelli, per i giovanissimi Barbera e Balsamà e per Mascari che, all'85', sigla rete del 5-0 finale, con un tiro dal limite dell'area.

MESSINA - GELBISON 5-0

MESSINA: Meo, Lia (82' Barbera), Cassaro, Bossa (68' Iudicelli), Manetta, Bruno, Rosafio, Cozzolino, Yeboah (72' Mascari), Lavrendi (82' Balsamà), Ragosta (68' Stranges). All. Modica

GELBISON: D'Agostino, Parisi (46' Chiumarulo), Mejri, De Angelis, Mustone, Cipolletta, Cammarota (57' De Luca), Uliano (70' Manzillo), Tandara (65' Zaccaria), Liguori (46' Genovese), De Luca. All. De Felice

ARBITRO: Leonardo Tesi di Lucca. ASSISTENTI: Stefano Galimberti di Seregno e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

AMMONITI: 60' Lavrendi, 77' Zaccaria, 78' De Luca

RETI: 37' e 45' Rosafio, 40' e 52' Yeboah, 85' Mascari