Il Messina riprende gli allenamenti al Celeste. Torna in gruppo Bettini

Martedì di lavoro per gli uomini di Giacomo Modica reduci dal pari del “Silvio Proto” di Troina: gruppo al completo per il tecnico mazarese, che può contare da oggi anche sul centrocampista Domenico Bettini. Il mediano scuola Torino sarà valutato dallo staff tecnico nel corso della settimana dopo il lungo stop per problemi fisici.

Unico giocatore ai box per motivi precauzionali il difensore Damiano Lia. Mercoledì doppia sessione di allenamento al “Giovanni Celeste”.

Domenica, per i giallorossi, altra trasferta "terribile" in quel di Vibo Valentia, in casa della vice capolista.