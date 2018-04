Il Messina riprende gli allenamenti. Domenica si va a San Cataldo

Esercitazioni atletiche e partitelle a campo ridotto per il Messina alla ripresa dei lavori al “Franco Scoglio”. Agli ordini dello staff tecnico l’intero organico ad eccezione dell’infortunato Giovanni Balsamà; avviato sulla via del più completo recupero, invece, l’attaccante Marco Stranges. Assente anche il portiere Federico Meo, impegnato a Roma in uno stage della Rappresentativa di Serie D guidata da Fausto Silipo. Domani doppia sessione di lavori nell’impianto di contrada San Filippo.

Dopo aver collezionato la quinta ammonizione stagionale nella gara con la Palmese, sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo i difensori Francesco Bruno e Marco Manetta.

Nel pomeriggio di ieri débâcle interna per la formazione Juniores, superata per 3-0 al “Giovanni Celeste” dall’Acireale grazie ad una doppietta di Pannitteri e ad uno sfortunato autogol del portiere Di Marzo; venerdì 20 in programma la gara di ritorno delle semifinali di categoria.

Sul fronte stadi da registrare un incontro chiarificatore tra l’assessore allo Sport Sebastiano Pino e la dirigenza dell’Acr Messina: sul tavolo di Palazzo Zanca una seria programmazione per il futuro in vista della realizzazione di un piano sostenibile di gestione degli impianti.