Messina - Roccella, riprendere la corsa. Squalificati Inzoudine e Lavrendi

Sono 20 i convocati del tecnico Giacomo Modica per il match interno con il Roccella (domenica 18 febbraio, ore 14.30). Assenti per squalifica il difensore Yvan Inzoudine e il centrocampista Giovanni Lavrendi. Ancora assente Migliorini, mancherà anche Mascari.

Portieri: Meo (classe 2000), Prisco (’97), Rinaldi (’98).

Difensori: Barbera (2001), Bruno (‘90), Bucca (’98), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Manetta (’91), Misale (’95).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Bossa (‘98), Iudicelli (’99), Lia (’97).

Attaccanti: Carini (’99), Cocuzza (’87), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Stranges (’99), Yeboah (’95).

Dopo la sconfitta di Acireale, il Messina è costretto a tornare alla vittoria se vuole ancora alimentare le speranze play off, distanti otto punti. Quattro squadre in due punti, i peloritani devono tirarsi fuori dalla pancia della classifica per raggiungere il settimo posto.