Messina senza sosta. Allenamento in vista del recupero col Palazzolo

Senza un attimo di tregua: Messina subito in campo al “Franco Scoglio” per preparare il match con il Palazzolo (mercoledì 4 aprile, ore 15); i festeggiamenti per la brillante vittoria con l’Ercolanese sono durati il breve volgere di un pomeriggio.

Lavoro prevalentemente atletico per l’intero gruppo; in ripresa il capitano Totò Cocuzza, impegnato in un allenamento di tipo differenziato. Si sono sottoposti a terapie il portiere Meo, il difensore Misale e il centrocampista Bettini.

Domani sessione mattutina prima del riposo. Il Messina riprenderà poi i lavori nel pomeriggio di lunedì.