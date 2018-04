Messina subito al lavoro in vista della trasferta di Eboli

Come da recente consuetudine, il Messina ha ripreso subito i lavori dopo un brillante successo casalingo. Palazzolo già in archivio per gli uomini di Giacomo Modica, prossima tappa la trasferta di Eboli (domenica 8 aprile, ore 15).

Nuovamente disponibili agli ordini dello staff tecnico il portiere Federico Meo e l’attaccante Salvatore Cocuzza, mentre è ancora ai box il difensore Santino Misale. Assenti poiché impegnati con la formazione Juniores nel primo turno dei playoff il difensore Bucca, il centrocampista Balsamà e l’attaccante Biagio Carini. Domani sessione mattutina nell’impianto di contrada San Filippo.

Su ordine delle autorità competenti, è stata vietata la trasferta di Eboli ai tifosi del Messina per momentanea inagibilità del settore ospiti del “Dirceu”. Il Giudice Sportivo ha fermato inoltre per un turno il difensore Riccardo Cassaro.

Nel pomeriggio, come detto, la formazione Juniores ha affrontato l’Igea Virtus in trasferta per i playoff di categoria. Doppietta di Carini nel 2-2 finale; i peloritani, per due volte in vantaggio, sono stati ripresi solo in extremis dai padroni di casa per il definitivo pari. Il match di ritorno è in programma allo stadio “Giovanni Celeste” martedì 10 aprile alle ore 16.