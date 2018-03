Messina a Vibo Valentia in casa della vice capolista

Sono 22 i convocati del tecnico Giacomo Modica per il match esterno con la Vibonese (domenica 4 marzo, ore 14.30). Ultimo turno di squalifica per il difensore Yvan Inzoudine. C'è tra i convocati, ma è acciaccato, Lia.

Portieri: Meo (classe 2000), Prisco (’97), Rinaldi (’98).

Difensori: Barbera (2001), Bruno (‘90), Bucca (’98), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Manetta (’91), Misale (’95).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Bossa (‘98), Iudicelli (’99), Lavrendi (’86), Lia (’97), Migliorini (’88).

Attaccanti: Carini (’99), Cocuzza (’87), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Stranges (’99), Yeboah (’95).

Per i peloritani si tratta della seconda trasferta consecutiva, dopo lo sfortunato pari in casa della capolista Troina. I punti di distacco dalla zona play off sono ben dieci, anche se il Messina ha a disposizione lo scontro diretto interno contro l'Ercolanese. Ma, per sperare ancora, bisogna da subito ridurre le distanze.