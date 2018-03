Nuovo rinvio per Messina - Palazzolo. Si giocherà il 4 aprile

Ulteriore rinvio per la gara tra il Messina e il Palazzolo, inizialmente programmata per domenica 18 marzo e poi posticipata a mercoledì 21. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti individuato nel 4 aprile la prima data utile per il recupero del match; non è da escludere, tuttavia, il rinvio di una settimana previo accordo tra le due società. L’intera vicenda nasce, com’è noto, dall’impiego del centrocampista gialloverde Doda tra le fila della Rappresentativa di Serie D impegnata in queste settimane nel prestigioso Torneo di Viareggio.

La squadra, intanto, ha ripreso gli allenamenti presso lo stadio “Giovanni Celeste”. Agli ordini del tecnico Giacomo Modica l’organico al completo ad eccezione del centrocampista Bettini; lavoro differenziato per i difensori Damiano Lia e Carmelo Bucca. Domani doppia sessione di allenamenti.