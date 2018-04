Pazzo Messina. La Palmese segna due volte nel recupero e fa 4-4

Il Messina getta alle ortiche anche la possibilità di arrivare al sesto posto. Sfuma nel recupero l'ottava vittoria casalinga consecutiva, al termine di una gara ricca di colpi di scena, contro un avversario che cercava punti per ottenere la migliore posizione nei play out, ormai certi.

Avvio tutto in salita, i calabresi passano in vantaggio e raddoppiano prima con Molinaro, poi con Trentinella. Poi il Messina si sveglia e ribalta del tutto la situazione, andando a segno quattro volte, con Migliorini, Cocuzza e due volte con Mascari. Ma quando i tre punti sembravano ormai in cassaforte, ecco che nel recupero la Palmese va a segno per due volte e porta a casa un pari ormai insperato.

In classifica il Messina scende dall'ottavo al nono posto, superato dalla Gelbison, e vede allontanarsi il sesto posto, ora distante cinque punti a sole tre giornate dalla fine.

MESSINA - PALMESE 4-4

MESSINA: Meo, Bruno, Inzoudine, Migliorini, Manetta, Bucca (46' Cozzolino), Rosafio (88' Carini), Bossa (86' Iudicelli), Mascari, Lavrendi (88' Barbera), Ragosta (58' Cocuzza).

PALMESE: Capone, Colombatti, Gambi, Mazzone (76' Monticelli), Castro, Cucinotti, Langwa (70' Pellegrino), Vitale, Molinaro, Gagliardi, Trentinella.

ARBITRO: Alessandro Munerati di Rovigo. ASSISTENTI: Fabrizio Almanza e Federico Fratello di Latina

RETI: 31' Molinaro, 42' Trentinella, 45' Migliorini, 58' e 87' Mascari, 64' Cocuzza, 91' Vitale, 96' Metallo

I RISULTATI:

Acireale - Paceco 1-1

Cittanovese - Nocerina 0-3

Ercolanese - Palazzolo 1-0

Gela - Portici 2-1

Gelbison - Isola Capo Rizzuto 3-1

Messina - Palmese 4-4

Roccella - Ebolitana 4-0

Troina - Sancataldese 2-1

Vibonese - Igea Virtus 2-1

LA CLASSIFICA:

Vibonese, Nocerina e Troina 67

Ercolanese 57

Igea Virtus 54

Gela 49

Acireale 46

Gelbison 45

Messina 44

Sancataldese 40

Portici e Cittanovese 38

Palmese e Roccella 31

Ebolitana 29

Palazzolo 25

Paceco 20

Isola Capo Rizzuto 12