Protesta per gli stipendi. I calciatori del Messina si scusano con Sciotto

Un comunicato per "porgere le proprie scuse al presidente Pietro Sciotto in qualità di primo tifoso della squadra, per gli avvenimenti accaduti tra venerdì e sabato, giorni antecedenti la partita di San Cataldo".

Lo scrivono i calciatori del Messina per precisare che "il gesto non è stato fatto con alcuna malizia nei confronti del nostro presidente e della tifoseria, ma dovuto a vociferare che ha portato a una destabilizzazione e ha minato la serenità dello spogliatoio, all’insaputa del nostro presidente. La stima è la fiducia nei suoi confronti non è mai venuta a mancare, in quanto persona perbene e passionale.

Concludendo, la squadra vuole definitivamente chiudere questo spiacevole inconveniente, pensando alla partita di domenica, con la speranza di dedicargli questa vittoria per regalargli una soddisfazione dopo i tutti i sacrifici fatti".