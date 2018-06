S. Teresa, la Jonica si apre al territorio: in società 10 nuovi imprenditori

S. TERESA DI RIVA. La Jonica, la squadra di calcio di S. Teresa di Riva neo promossa nel massimo campionato regionale, pensa a rinforzare il proprio assetto societario e lo fa aprendosi al territorio ed alle migliori risorse imprenditoriali pescando tra le eccellenze della società civile. Sono state ufficializzate le prime dieci adesioni nella qualità di socio ordinario in attesa di perfezionare le altre.

Si tratta di Cosimo Foti, Andrea Chillemi, Leonardo Racco, Sergio Casablanca, Dario Miano, Salvatore Crupi, Ivan Coglitore, Santino Di Bella, Fabio Palella e Tanino Sturiale. Nelle prossime settimane la società giallorossa completerà il quadro dei soci per poi proseguire alla determinazione dell'assetto dirigenziale prima dell'inizio della preparazione come precisa il Dg Enzo Filoramo.

"Raggiunta una categoria così importante – spiega il direttore generale - vogliamo gettare le basi per programmare il nostro futuro seguendo sempre i nostri principi di base che sono quelli di agire con parsimonia rispettando sempre gli impegni assunti. Abbiamo deciso di allargare la base a tutto il nostro comprensorio che va da Messina sud a Taormina. Il nostro è un movimento aperto a chi ha voglia di far sport in modo sano e trasparente".