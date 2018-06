Sciotto: "Bramanti tramite con imprenditori. Sviluppi la prossima settimana"

Un'ammissione di responsabilità. Il presidente del Messina, Pietro Sciotto, parla di "errori di valutazione" nella gestione dello scorso campionato, si dice "responsabile in prima persona" e accetta le critiche avanzate di recente dai tifosi. Preoccupati, più che dallo scorso campionato concluso ormai un mese e mezzo fa, dal prossimo, per il quale non è stato fatto nulla.

Sciotto annuncia di "congelare ogni scelta riguardante il comparto tecnico", com'è giusto che sia, visto che prima c'è da costruire la società, e si dice disposto anche a mettere in discussione la sua posizione. Ma lega il futuro calcistico a quello della prossima amministrazione comunale, aspetti che dovrebbero restare separati. "Sviluppi - dice - potrebbero iniziare a concretizzarsi a partire dalla prossima settimana, quando si concluderanno le elezioni amministrative a Messina. Sono in costante contatto con il rappresentante di un gruppo eterogeneo di imprenditori di alto profilo intenzionati a sostenere il Messina, pochi giorni fa ci siamo nuovamente messi attorno ad un tavolo".

Il presidente ringrazia il candidato sindaco Dino Bramanti, che ha fatto da tramite e lo aveva annunciato a pochi giorni dal voto al primo turno. Una coincidenza "sospetta", così come l'attesa per il voto di domenica. Questi imprenditori saranno interessati a sostenere il Messina solo se il nuovo sindaco sarà Bramanti o anche se sarà De Luca?