Sciotto: "Il Messina è in vendita. Riceviamo offerte fino a sabato prossimo"

"Nessun imprenditore ha manifestato l'intenzione di acquistare il Messina ma di sostenere la società con sponsorizzazioni e operazioni commerciali". Così il presidente del Messina, Pietro Sciotto, dopo la contestazione dei tifosi, che gli hanno chiesto di lasciare la società. "Se c’è qualche imprenditore interessato realmente all’acquisto del Messina, che può dimostrare di avere una forza economica maggiore di quello della famiglia Sciotto e tale da soddisfare le ambizioni della piazza, si faccia avanti nelle forme e nei modi che merita una trattativa seria e riservata - prosegue -. Abbiamo dato mandato al dottor Giovanni Giliberto dello studio 4meConsulting di ricevere e valutare le eventuali offerte per l’acquisto della società, supportate dalle dovute garanzie economiche e sportive per l’Acr Messina, che dovranno arrivare entro il 30 giugno 2018. Oltre tale data, non prenderemo in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse. Il mio augurio, inoltre e a prescindere da tutto, è che il gruppo di imprenditori che ha mostrato interesse e amore per l’Acr Messina, lo confermi nei prossimi giorni, slegandolo da qualsiasi legame elettorale e da chi sarà al timone della società".