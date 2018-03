Derby Igea - Messina. I barcellonesi inseguono il sogno promozione

Il Messina non ha più nulla da chiedere al campionato. L'unico obiettivo, valido solo per l'onore, può essere quello di raggiungere il sesto posto. L'Igea, invece, ha ancora possibilità di vincere il campionato, visto che la vetta è distante solo quattro punti. In testa sono in cinque a giocarsi la vittoria del campionato, racchiuse in appena sei punti.

Sono 19 i convocati del tecnico Giacomo Modica per il match esterno con l’Igea Virtus (domenica 25 marzo, ore 15). Assente per squalifica il centrocampista Fabio Bossa, manca anche l'attaccante David Yeboah, che è tornato in Ghana e dovrebbe aver chiuso la stagione.

Portieri: Meo (classe 2000), Prisco (’97).

Difensori: Barbera (2001), Bruno (‘90), Bucca (’98), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Inzoudine (’96), Manetta (’91).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Iudicelli (’99), Lavrendi (’86), Lia (’97), Migliorini (’88).

Attaccanti: Carini (’99), Mascari (’99), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Stranges (’99).