Gela - Messina, risultato sospeso. Cinque turni a Inzoudine

Non omologato il risultato di 0-0 giunto al 90’ di Gela-Messina. La società giallorossa aveva infatti annunciato reclamo dopo i fatti avvenuti all’interno dell’impianto nisseno. È stato intanto squalificato per cinque turni il difensore francese Yvan Inzoudine, coinvolto in una rissa con l’ex Vincenzo Polito (4 giornate per lui). Comminata al Messina anche un’ammenda di € 2000 “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e i dirigenti preso parte ad una rissa con i tesserati della società avversaria”.

Dalla parte gelese una giornata di squalifica per il “Vincenzo Presti”, un’ammenda di € 1500 e l’inibizione fino al 28 febbraio per il dirigente Umberto Cuvato "per avere, durante l'intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare rivolgendo espressioni offensive, strattonando e tentando di colpire più volte con dei pugni il massaggiatore del Messina", Giuseppe Frisone, squalificato invece fino al 21 febbraio per avere spinto e rivolto "espressioni offensive e provocatorie all'indirizzo dei calciatori avversari".

Il club giallorosso ha dato mandato all’avvocato Cesare di Cintio di tutelare la propria immagine e quella di tutti i tesserati nelle sedi competenti e chiarire così le responsabilità della vicenda.

Il Messina, intanto, ha ripreso la preparazione in vista del match interno con la Gelbison in programma domenica 4 febbraio (ore 14.30). Ancora ai box il centrocampista Domenico Bettini, che si è sottoposto a terapie per curare un infortunio al ginocchio. Lavoro differenziato per il centrocampista Andrea Migliorini e per gli attaccanti Salvatore Cocuzza e Biagio Carini.

Il tecnico Giacomo Modica è stato protagonista nel pomeriggio di un incontro con i tesserati della sezione siciliana dell’AIAC – Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli intervenuti hanno assistito alla seduta di lavoro svolta al “Giovanni Celeste” prima di un convegno incentrato sullo sviluppo delle metodologie di allenamento. Domani in programma la consueta partitella infrasettimanale.