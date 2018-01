A Gela il Messina tenta un altro sorpasso

Sono 20 i convocati del tecnico Giacomo Modica per il match esterno con il Gela (domenica 28 gennaio, ore 15). Prima apparizione per Francesco Barbera, difensore aggregato dalla formazione Allievi, mentre restano assenti i centrocampisti Migliorini e Bettini.

Portieri: Meo (classe 2000), Prisco (’97), Rinaldi (’98).

Difensori: Barbera (2001), Bruno (‘90), Bucca (’98), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Inzoudine (’96), Manetta (’91).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Bossa (‘98), Iudicelli (’99), Lavrendi (’86), Lia (’97).

Attaccanti: Mascari (’99), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Stranges (’99), Yeboah (’95).

Modica potrebbe scegliere di confermare lo stesso undici che ha battuto agevolmente la Cittanovese. Il Gela conta un punto in più in classifica dei peloritani, che proveranno a portare a casa i tre punti e operare il sorpasso per continuare la corsa verso i play off, distanti però ben nove punti.