Messina, che occasione persa. La Nocerina rimonta

Due punti persi. Il Messina domina nel primo tempo a Nocera inferiore ma si fa rimontare nella ripresa e non riesce a portare a casa la vittoria nonostante il doppio vantaggio dopo appena 9 minuti. Al 6' Ragosta serve un assist perfetto per Rosafio, che batte Gomis. Tre minuti dopo Yeboah ruba palla a Cecchi e fa secco per la seconda volta Gomis. Tra il 23' e il 27' il Messina va vicino al tris, prima con Cozzolino poi con Yeboah. Di Russo, che sfiora la traversa, l'unica occasione dei locali nella prima frazione.

In apertura di ripresa la Nocerina accorcia con Cavallaro, poi al 65' il pari grazie ad un "regalo" di Cozzolino che tocca corto indietro per Meo, Vitolo si intromette e firma il 2-2. Non ci sono più grosse occasioni fino al termine, al Messina resta solo il rammarico di aver sprecato il doppio vantaggio. Ora la zona play off si allontana.

NOCERINA - MESSINA 2-2

NOCERINA: Gomis, Matino, Manzo, Lomasto, Vitolo (88' Di Minico), Cecchi, Giacinti, Accardo, Cavallaro, Russo, Alvino (46' Bertoccini). All. Morgia

MESSINA: Meo, Bruno, Manetta, Cassaro, Lia (57' Iudicelli), Cozzolino, Bossa (75' Balsamà), Lavrendi (68' Migliorini), Rosafio (83' Mascari), Yeboah, Ragosta (68' Bettini). All. Modica

RETI: 6' Rosafio, 9' Yeboah, 52' Cavallaro, 65' Vitolo

ARBITRO: Matteo Centi di Viterbo. ASSISTENTI: Luca Pantano di Frosinone e Emanuele Musumeci di Ciampino

AMMONITI: Rosafio, Cecchi, Vitolo, Cassaro, Meo, Iudicelli, Giacinti.