Messina, solo pari a Gela. Sorpasso rimandato

Il Messina fa la partita ma non riesce a sfondare in quel di Gela e deve accontentarsi del pari. Ne avrebbe l'occasione subito, al 3', da calcio d'angolo, Moi salva sulla linea. Nel resto del primo tempo, solo un'occasione potenziale per parte: alla mezz'ora con Yeboah, che controlla male e perde il tempo per trovarsi a tu per tu con Biondi, al 42' per Bonanno, che serve lungo Potenza a pochi passi dalla porta.

Nell'intervallo un'espulsione per parte: non rientrano l'ex Polito e Inzoudine; Modica corre ai ripari facendo entrare il difensore Cassaro per l'attaccante Rosafio. La ripresa è più spenta, l'unico tiro verso la porta è di Lia, allo scadere, respinto da Biondi. Finisce con un pari che scontenta entrambe le squadre, rimaste a metà classifica, a distanza di sicurezza dai play out ma lontane dai play off.

GELA – MESSINA 0-0

GELA: Biondi, Polito, Angelo Bruno, Cuomo, Moi, Brugaletta, Bonaffini (26’ Pirrone), Cosenza, Cataldi (72’ La Vardera), Bonanno (85’ Gallon), Alma. Allenatore: Nicola Terranova.

MESSINA: Meo, Lia, Inzoudine, Bossa, Manetta, Francesco Bruno, Rosafio (52’ Cassaro), Cozzolino, Yeboah (85’ Stranges), Lavrendi, Ragosta (70’ Mascari). Allenatore: Giacomo Modica.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano. ASSISTENTI: Alessio Mangoni e Matteo Camoni di Pistoia.

AMMONITI: Cuomo, Cosenza, Lia, Cassaro e Angelo Bruno. ESPULSI: nell’intervallo Polito e Inzoudine