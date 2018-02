Messina, stop ad Acireale. I play off restano lontani

Inattesa battuta d'arresto per il Messina, che perde la chance di fare un balzo verso i play off. Dopo un buon avvio, i peloritani subiscono la pressione degli acesi, vicini al gol in un paio di occasioni, per poi pareggiarne il conto nella seconda metà della frazione, che comunque si chiude a reti bianche.

Nella ripresa l'Acireale torna più intraprendente. In apertura Manes colpisce la traversa di testa, poi al 70' la rete decisiva di Cocimano. La reazione del Messina è sterile: il neo entrato Cocuzza è l'unico a farsi vedere un paio di volte, senza risultato.

Dopo la sconfitta odierna i play off restano distanti 8 punti. Un gap non incolmabile ma non facile da annullare. Necessaria la vittoria domenica in casa contro un avversario alla portata, il Roccella.

ACIREALE - MESSINA 1-0

ACIREALE: Barbieri, Tumminelli, Manes, Schiavino, Barraco (80' Sciannamè), Lordi, Alvarez (57' Aloia), Cocimano, Giarrusso, Pannitteri (55' Pizzo, 67' Di Stefano), Lo Nigro. All. Infantino

MESSINA: Meo, Lia, Cassaro (80' Misale), Bossa (85' Iudicelli), Manetta, Bruno, Rosafio (91' Balsamà), Cozzolino (82' Stranges), Yeboah, Lavrendi, Ragosta (73' Cocuzza). All. Modica

ARBITRO: Simone Biffi di Treviglio. ASSISTENTI: Paolo Fele di Nuoro e Francesco Collu di Oristano

RETI: 70' Cocimano

AMMONITI: Tumminelli, Bruno, Giarrusso, Lavrendi e Cozzolino

LA CLASSIFICA:

Troina 51, Vibonese 47, Nocerina 45, Igea Virtus 44, Ercolanese 39, Acireale 36, Gelbison 33, Sancataldese e Gela 32, Messina 31, Cittanovese 30, Portici 27, Palmese 24, Roccella e Palazzolo 23, Ebolitana 21, Isola Capo Rizzuto 12, Paceco 10.

IL PROSSIMO TURNO:

Ebolitana - Gela, Ercolanese - Gelbison, Igea Virtus - Acireale, Isola Capo Rizzuto - Nocerina, Messina - Roccella, Palazzolo - Paceco, Palmese - Cittanovese, Sancataldese - Portici, Vibonese - Troina.