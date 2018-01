Il Messina torna in campo, arriva il Portici. Ecco i convocati

Sono venti i convocati di mister Giacomo Modica per la prima giornata di ritorno del campionato di serie D. Arriva il Portici, squadra che sopravanza i peloritani in classifica di un solo punto. E' quindi l'occasione da sfruttare per il sorpasso e per iniziare al meglio un girone che dovrà dare maggiori soddisfazioni rispetto all'andata. Obiettivo dichiarato è quello di raggiungere i play off, distanti ben dieci punti.

Ecco i convocati:

Portieri: Meo (classe 2000), Rinaldi (’98).

Difensori: Bruno (‘90), Cassaro (‘89), Cozzolino (‘98), Manetta (’91), Polito (’99).

Centrocampisti: Balsamà (2000), Bettini (‘89), Bossa (‘98), Iudicelli (’99), Lavrendi (’86), Lia (’97), Migliorini (’88).

Attaccanti: Cocuzza (‘87), Granado (’94), Mascari (’99), Ragosta (’86), Rosafio (’94), Yeboah (’95).