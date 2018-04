Il Messina torna alla vittoria in trasferta. Espugnata San Cataldo

Tre allenamenti saltati, la "bandiera" Totò Cocuzza fuori rosa, un clima da stagione finita. In questo contesto, il Messina torna paradossalmente alla vittoria esterna, sul campo della Sancataldese, riconquista il settimo posto e si avvicina al sesto, ora distante tre punti.

Dopo un primo tempo con occasioni da un lato e dall'altro, la gara si sblocca nella ripresa. Il Messina passa in doppio vantaggio nell'arco di quattro minuti: segnano Cozzolino e Mascari, su azioni avviate da Lavrendi. I locali accorciano le distanze al 65', con Ficarrotta, dopo un retropassaggio sbagliato di Cassaro. Passa appena un minuto e Meo tocca con le mani fuori area: portiere espulso, Messina in dieci e partita riapertissima. Ma i peloritani non soffrono più di tanto e riescono a portare a casa la vittoria.

SANCATALDESE - MESSINA 1-2

SANCATALDESE: Franza, Tosto, Carrozzo, Calabrese, Di Marco, Fragapane, Bruno, Sessa (78' Sciacca), Ouattara, Ficarrotta, Sicurella.

MESSINA: Meo, Lia (85' Iudicelli), Inzoudine, Migliorini, Cassaro, Misale, Rosafio, Bossa (35' Cozzolino), Mascari (70' Carini), Lavrendi, Ragosta (68' Rinaldi).

ARBITRO: Augusto Quattrociocchi di Latina. ASSISTENTI: Giorgio Minafra di Roma 2 e Alessandro Marchese di Napoli

RETI: 53' Cozzolino, 57' Mascari, 65' Ficarrotta. ESPULSI: 66' Meo